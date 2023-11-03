Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи: мне нравится, что «Манчестер Юнайтед» плох

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Фулхэма» Дэнни Мёрфи высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

«Да, мне нравится это (что команда Эрика тен Хага испытывает проблемы. — Прим. «Чемпионата»). Нравится, потому что, когда я был молодым игроком, я рос, конкурируя с сильнейшими, и лучшей командой на планете тогда был «Юнайтед». При том доминировании, что у них было, продолжи они в том же духе, всем нам было бы плохо! Мне нравится, что Премьер-лига является конкурентоспособной. Но если кто-то терпит неудачу, пусть это будет «Ман Юнайтед». Не буду врать, мне это по душе», — приводит слова Мёрфи talkSPORT.

После 10 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмом месте в турнирной таблице. В Кубке лиге «красные дьяволы» проиграли «Ньюкаслу» и завершили выступления на турнире.