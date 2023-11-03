Эдди Хау объяснил разгромную победу «Ньюкасла» над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу своей команды в матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Мы показали очень хорошую игру и потрясающий менталитет. У нас и так травмы, а тут в начале матча получили ещё одну. Но мы здорово отреагировали. Если бы игроки не выполняли то, что мы хотим, у нас не было бы шансов. На «Олд Траффорд» крайне тяжело забить, но мы сделали это, несмотря ни на что», – приводит слова Хау BBC.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

На прошлой стадии турнира «Ньюкаслу» удалось обыграть «Манчестер Сити» (1:0). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, на стадии 1/16 финала разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.