Агкацев: лучшие вратари в России, кроме Сафонова? Лантратов, Помазун, Латышонок

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев назвал лучших вратарей в мире и в России.

«Топ-3 лучших вратарей мира и России? Мне нравятся вратари, которые играют ногами, в мире таких не так много. На первом – Эдерсон, на втором сейчас – тер Штеген, на третье я поставлю Рамсдейла из «Арсенала». Райя? Я не так много матчей с ним смотрел. Я не понимаю, за что Рамсдейла посадили, он очень круто играл ногами, очень хорошо выручал.

Кто в России, кроме Сафонова? Скажу так – в сборной играют лучшие вратари (улыбается). Акинфеева тоже нельзя? А кого называть тогда (смеётся)? В «Спартаке» они меняются, кого называть? В «Динамо» так же. Скажу так – Лантратов, Помазун, Латышонок, все в принципе хорошо играют», — сказал Станислав Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».