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Невилл: не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» до сих пор не выгнал Марсьяля

Невилл: не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» до сих пор не выгнал Марсьяля
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля, а также поделился мнением о форварде Расмусе Хойлунде.

«Когда вы ознакамливаетесь со статистикой и видите, что нападающий, который стоил £ 50-70 млн, за девять лет в клубе забил 89 голов, а мы всё ещё не выгоняем его из клуба, то я не думаю, что мы слишком сурово действуем. Провал работы футбольного отдела и отдела подбора футболистов абсолютно невероятен. Действительность такова, что Марсьяль ни в коем случае не должен возглавлять линию нападения «Манчестер Юнайтед».

В партнёрах у Марсьяля есть молодой парень Хойлунд, который подаёт большие надежды, но ему нужен опытный игрок рядом. Если бы он перешёл в «Юнайтед», а его партнёром был бы Коул, Йорк или Кантона, то вы бы увидели сенсацию, поскольку на него не оказывалось бы давление. Я ему немного сочувствую», — приводит слова Невилла The Sun.

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