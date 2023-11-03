Спортдир «Ньюкасла»: знал ли «Милан» о ситуации с Тонали при его переходе к нам? Возможно

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт ответил на вопрос о том, могли ли в «Милане» знать об игровой зависимости полузащитника Сандро Тонали при осуществлении его трансфера в английский клуб.

«Что было известно «Милану» на момент сделки? Мне действительно сложно разобраться в том, что знают или не знают другие клубы. Всё, что мы можем сделать, это провести наше собственное внутреннее расследование», — приводит слова Эшуорта журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем октябре итальянский футболист получил десятимесячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024, если сборная Италии сможет пройти квалификацию на этот турнир.