«Аль-Иттихад» с Бензема и Канте проиграл «Аль-Шабабу» в матче 12-го тура Про-Лиги

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 12-го тура Саудовской Про-Лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Иттихадом». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Шабабу» со счётом 0:1. Бывшие игроки «Реала» и «Челси», Карим Бензема и Н'Голо Канте, отыгравшие полный матч, не смогли помочь своей команде.
В начале первого тайма, на 14-й минуте, Карлос Жуниор с передачи Фаваза Аль-Сагура открыл счёт в матче, выведя «Аль-Шабаб» вперёд. «Аль-Иттихад» пытался отыграться до конца встречи, но сделать это так и не смог — матч так и закончился, 1:0, минимальная победа «Аль-Шабаба».
После результата данного матча «Аль-Шабаб» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после 12 матчей. «Аль-Иттихад» же находится на шестой строчке, заработав 21 очко в 12 встречах.
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