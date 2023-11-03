Президент Колумбии: ситуация, в которой находится отец Диас, становится очень опасной

Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на новость о том, что представители Армии национального освобождения (ELN) в ближайшее время пообещали отпустить на волю отца вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. По словам политика, обещание со стороны ELN до сих пор не выполнено.

«То, что это дело рук ELN, означает, что именно она несёт ответственность за жизнь отца Луиса Диаса. Она совершила акт, противоречащий мирному процессу. Я должен выразить своё глубочайшее неприятие не только похищения отца Луиса, но и того, что его так и не освободили.

Лидеры ELN изъявили желание освободить его как можно скорее. Но время идёт, и ситуация, в которой находится господин Диас, становится очень опасной», – приводит слова Петро Daily Mail.

Ранее стало известно о том, что Армия национального освобождения похитила родителей игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса. Маму колумбийца отпустили, а местоположение отца по-прежнему неизвестно.