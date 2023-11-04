Хави высказался о «Золотом мяче», полученном Месси в 2010 году

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вручении «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины, а также легенде каталонцев Лионелю Месси в 2010 году. После недавнего вручения Месси восьмого «Золотого мяча» в начале недели возникло много споров по поводу достоинств этой награды. Многие утверждают, что если Хави и Иньеста не получили этого признания в 2010 году, когда чемпионом была Испания, то почему в этом случае награждают аргентинца?

«Были Иньеста, я, Вилья, Касильяс, Пике, Рамос… Нас было много. Для меня это было справедливо. Справедливость тогда восторжествовала, потому что в то время он был игроком момента», — цитирует Хави Marca.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, который стал для него восьмым за карьеру. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.