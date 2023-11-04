Игрок «Интер Майами» Месси: не думаю, что когда-нибудь ещё сыграю в Европе

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что он вряд ли когда-либо ещё будет играть в Европе.

«Закрыт ли для меня европейский футбол? Да. У меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл всё, о чём только мечтал. Теперь, когда я принял решение переехать в США, не думаю, что вернусь к выступлениям в Европе», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо со ссылкой на L’Équipe в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, аргентинский нападающий перешёл в «Интер Майами» минувшим летом в качестве свободного агента. До этого, на протяжении двух сезонов Месси играл за «ПСЖ». За период выступлений в «Интер Майами» 36-летний аргентинец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.