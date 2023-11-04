Игрок «Краснодара» Эктов: Кокшаров чувствует себя Холандом

Футболист «Краснодара» Александр Эктов поделился мнением о 18-летнем партнёре по команде Александре Кокшарове и рассказал, что хотел бы посвятить гол в ворота московского «Спартака» жене.

«Очень рад за Саню, он трудолюбивый человек, стремится стать большим нападающим, забивать по три гола. Я счастлив. Холанд — основная кликуха его. Он не обижается. Это даёт ему стимул, потому что он себя чувствует Холандом.

Хотел посвятить гол жене, этого долго ждал. В предыдущем матче с «Пари НН» мог забить. Хоть не так много играю, но тружусь, труд помогает забивать голы», — сказал Эктов в программе «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, 1 ноября «Краснодар» сыграл с московским «Спартаком». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2. Кокшаров оформил дубль. Третий мяч в ворота красно-белых записан как автогол Даниила Денисова. Мяч рикошетом от его ноги отправился в сетку после удара Эктова.