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«Локомотив» обыграл лидера женской Суперлиги ЦСКА в матче заключительного этапа

«Локомотив» обыграл лидера женской Суперлиги ЦСКА в матче заключительного этапа
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Завершилась встреча 2-го тура заключительного этапа женской Суперлиги (1–6-е места) между двумя московскими коллективами — ЦСКА и «Локомотивом». Матч прошёл на стадионе «Новые Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Наилей Хасановой из Нижнего Новгорода. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 17-й минуте матча, когда бразильская нападающая Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш вывела «Локомотив» вперёд. На 30-й минуте Лаисса увеличила преимущество гостей, оформив дубль. В начале второго тайма защитница Юлия Мясникова отыграла один мяч для ЦСКА и установила окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы заключительного этапа (1–6-е места), набрав 31 очко. ЦСКА остаётся лидером. У подопечных Максима Зиновьева 34 очка.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 2-й тур
04 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Оливейра – 17'     0:2 Оливейра – 30'     1:2 Мясникова – 51'    
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