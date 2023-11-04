«Локомотив» обыграл лидера женской Суперлиги ЦСКА в матче заключительного этапа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершилась встреча 2-го тура заключительного этапа женской Суперлиги (1–6-е места) между двумя московскими коллективами — ЦСКА и «Локомотивом». Матч прошёл на стадионе «Новые Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Наилей Хасановой из Нижнего Новгорода. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 17-й минуте матча, когда бразильская нападающая Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш вывела «Локомотив» вперёд. На 30-й минуте Лаисса увеличила преимущество гостей, оформив дубль. В начале второго тайма защитница Юлия Мясникова отыграла один мяч для ЦСКА и установила окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы заключительного этапа (1–6-е места), набрав 31 очко. ЦСКА остаётся лидером. У подопечных Максима Зиновьева 34 очка.