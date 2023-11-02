Канчельскис: вся Вторая лига играет на ставках. РПЛ, может быть, тоже

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал о нелегальных ставках в российском футболе.

«Верю ли я, что игроки в РПЛ делают ставки? Думаю, да. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно. Что касается РПЛ — не знаю, но, может быть, тоже делают. Отмечу, что я не утверждаю, не говорю об этом со 100-процентной уверенностью. Но раньше такое было.

Насчёт Второй лиги я уверен про ставки — там бардак творится. Про Премьер-Лигу уверенно говорить не могу, так как не знаю. Но такое возможно — допускать мы можем всё что угодно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее за ставки на футбольные матчи длительные дисквалификации получили два итальянских футболиста — Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед») и Николо Фаджоли («Ювентус»).