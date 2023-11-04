«Реал» отреагировал на слухи о переговорах с Килианом Мбаппе

Испанский «Реал» Мадрид отреагировал на слухи о переговорах с французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Учитывая информацию в СМИ о переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, в «Реале» категорически заявляют, что эта информация ложна», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что «сливочные» хотят подписать французского игрока.

В этом сезоне Килиан забил 12 голов и сделал один ассист за парижский клуб. Он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 30 октября в парижском театре «Шатле». Награду выиграл вингер «Интер Майами» Лионель Месси. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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