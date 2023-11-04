«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» со счётом 6:1 и поднялся на первое место в АПЛ

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 11-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Крэйгом Поусоном (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» со счётом 6:1.

В середине первого тайма, на 30-й минуте, Жереми Доку открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Сити» вперёд. Вскоре, на 33-й минуте, Бернарду Силва с передачи Доку удвоил преимущество хозяев. На 37-й минуте Аканджи с передачи Доку сделал счёт разгромным.

Во втором тайме, на 64-й минуте, Фил Фоден с третьей голевой передачи Доку в матче забил четвёртый гол «горожан». На 74-й минуте Луис Синистерра отыграл один мяч. На 83-й минуте Бернарду Силва оформил дубль, а Доку отдал уже четвёртую результативную передачу. В концовке, на 88-й минуте, Натан Аке забил очередной мяч хозяев, установив окончательный счёт матча — 6:1 в пользу «Манчестер Сити».

После данного матча «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, набрав 27 очков в 11 встречах. «Борнмут» же располагается на 17-м месте, имея в своём активе шесть очков в 11 играх.