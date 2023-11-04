«Ньюкасл» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Арсенал». Матч пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселлс, Бёрн, Лонгстафф, Гимарайнш, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Уилсон.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Жоржиньо, Райс, Хаверц, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

После 10 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 17 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге английской Премьер-лиги команды сыграли вничью, а во втором «Арсенал» на выезде был сильнее соперника — 2:0.