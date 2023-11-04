«Ньюкасл» победил, но разборок на поле было больше, чем футбола.

У «Арсенала» снова будут претензии к судьям. Решающий гол проверяли по четырём причинам

«Арсенал» потерпел первое поражение в этом сезоне АПЛ. Матч в Ньюкасле сложился тяжело и из-за отсутствия капитана Эдегора, и из-за спорных судейских решений.

Именно в первом тайме футбола было не так много. Опасных моментов оказалось меньше, чем выяснений отношений между футболистами. В этом плане самый яркий эпизод – фол Хаверца. Полузащитник «Арсенала» агрессивно бросился шипами вперёд. Причём немец так летел, что оторвал обе ноги от газона. Однако приземлился не так жёстко – попал в дальнюю ногу сопернику, но явно не шипами и на уровне газона.

Фол Хаверца Фото: Кадр трансляции

Судья сразу же показал Хаверцу жёлтую, что буквально разозлило игроков «Ньюкасла». Они так настойчиво спорили с арбитром, что получили сразу три жёлтые карточки за свои высказывания. Предупреждение заработали Гордон, Шер и Лонгстафф. Фол Хаверца выглядел жёстко, но VAR не вмешался, посчитав, что жёлтая карточка – допустимое наказание для игрока «Арсенала».

Хотя, пожалуй, не игрокам «Ньюкасла» жаловаться на судейство в этом матче. Необъяснимо, каким образом Бруну Гимарайнс остался даже без жёлтой карточки в первом тайме. Полузащитник выбил мяч в соперника, когда на поле было два мяча. Тут Гимарайнс рассчитывал, что жёлтую дадут Райсу, который заблокировал удар. В свою очередь, игроки «Арсенала» увидели неспортивное поведение бразильца из-за того, что он пробил в соперника, когда на поле находилось два мяча (тем более что мяч у Гимарайнса катился, а не был зафиксирован).

Гимарайнс выбил мяч в Райса Фото: Кадр трансляции

Хотя куда более сомнительный эпизод случился после одного из пасов Жоржиньо. Сразу после того, как хавбек «Арсенала» расстался с мячом, Гимарайнс въехал рукой по голове сопернику. Судья явно упустил эпизод, иначе показал бы как минимум жёлтую карточку.

Грубая игра Гимарайнса Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме было уже больше оснований говорить об игре, хотя небольшие разборки вокруг Гимарайнса никуда не делись. У «Арсенала» в целом было больше подходов и ударов по воротам, но забить смогли только хозяева. Причём момент получился тоже весьма спорный. VAR больше трёх минут проверял голевую атаку сразу на:

1. Выход мяча за пределы поля.

2. Фол Жоэлинтона на Габриэле.

3. Игру рукой Жоэлинтона.

4. Офсайд у Гордона.

Мяч почти покинул пределы поля Фото: Кадр трансляции

Единоборство Жоэлинтона и Габриэла Фото: Кадр трансляции

VAR не нашёл явных оснований для отмены гола, и «Ньюкасл» повёл в счёте в середине второго тайма. После этого игра не сильно изменилась. «Арсенал» продолжил атаковать значительно больше соперника, но «Ньюкаслу» удавалось заблокировать удары по своим воротам. Так хозяева поднялись на шестое место, а «Арсенал» отстал от лидирующего «Сити» на три очка. Отставание от «Тоттенхэма», у которого матч в запасе, по итогам тура может составить пять очков.