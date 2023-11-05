Первая лига: расписание матчей 17-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 5 ноября, матчем между «Тюменью» и саратовским «Соколом» стартует 17-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

5 ноября, воскресенье:

«Тюмень» — «Сокол» (Саратов) — 11:30 мск;

«Динамо» (Махачкала) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 16:00 мск;

«Черноморец» (Новороссийск) — «Химки» — 16:00 мск;

«Арсенал» (Тула) — «Родина» (Москва) — 18:00 мск;

«Ленинградец» (Ленинградская область) — «Кубань» (Краснодар) — 18:00 мск.

6 ноября, понедельник:

«Акрон» (Тольятти) — «Енисей» (Красноярск) — 15:00 мск;

«Шинник» (Ярославль) — «Алания» (Владикавказ) — 16:00 мск;

«Торпедо» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 17:00 мск;

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «СКА-Хабаровск» — 18:30 мск.