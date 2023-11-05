Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: «Крылья» удивляют местом в таблице. Это заслуга Осинькина

Бывший игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о грядущем матче РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Крыльями Советов».

«Каждый матч у «Краснодара» сейчас с лидерами. Думаю, игра будет интересной — это две атакующие команды. «Крылья» играют в быстрый футбол, стараются быстро переходить из обороны в атаку. Это им даёт результат. «Краснодар» играет в позиционный футбол, хорошо контролирует. Не возьмусь предсказывать результат, но жду победу «Краснодара».

Как мы видим, Осинькин может поднять «Крылья» в таблице выше, что уже сделал. Это его заслуга. Знаю его хорошо — общались и играли с ним, когда работал в «Акроне». Он ставит хороший футбол. Но что самое важное — при нём растут игроки. «Крылья» на сегодняшний день удивляют местом в таблице, но зная работу, заслужено», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Краснодар сыграет с «Крыльями Советов» сегодня, 5 ноября. Матч начнётся в 14:00 мск.