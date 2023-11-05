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Илья Абаев: для Дзюбы матч со «Спартаком» очень важен, хотя сколько времени уже прошло

Илья Абаев: для Дзюбы матч со «Спартаком» очень важен, хотя сколько времени уже прошло
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился ожиданиями от встречи железнодорожников с московским «Спартаком». Матч пройдёт в рамках 14-го тура РПЛ.

«Тяжело предсказать результат в дерби. «Локомотив» и «Спартак» — две довольно сильные по составу команды. Но они находятся не наверху турнирной таблицы, явно где-то недобрали и потеряли очки. Придаёт значимости матчу то, что это дерби и что команды сейчас находятся рядом друг с другом, но не вверху таблицы. Очень интересная игра будет, а кто победит — сказать тяжело.

У Дзюбы в любом случае заряженность на эту игру по тем же причинам. «Спартак» всегда для всех является мотивацией. Для Артёма это тоже очень важный матч, хотя сколько времени уже прошло со «Спартака», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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