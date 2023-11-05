Андрей Синицын: надеюсь, что в матче «Краснодар» — «Крылья Советов» будет много голов

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от грядущего матча РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Крыльями Советов».

«Результат тяжело предсказать, но, думаю, будет хорошая игра. Две команды с атакующим потенциалом должны провести яркую, результативную игру. Скорее всего, больше с уклоном на атаку. Большое значение будет иметь то, кто первым забьёт. Надеюсь, что будет много голов, и, наверное, назвал бы «Краснодар» фаворитом в этой игре», – приводит слова Синицына Metaratings.

Напомним, «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 5 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.