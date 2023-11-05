«Ньюкасл» выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков

Футболисты «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс и Джо Уиллок подверглись травле на расовой почве после победы над лондонским «Арсеналом» (1:0) в рамках 11-го тура АПЛ. Уиллок в своих социальных сетях выложил несколько скриншотов с оскорблениями, полученными в личные сообщения. «Сороки» выступили с заявлением.

«Ньюкасл Юнайтед» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Бруно Гимарайнса и Джо Уиллока в социальных сетях после субботней победы над «Арсеналом».

Наш посыл ясен. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.

Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем работать со всеми соответствующими органами и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ньюкасла».