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«Ньюкасл» выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков

«Ньюкасл» выступил с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков
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Футболисты «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс и Джо Уиллок подверглись травле на расовой почве после победы над лондонским «Арсеналом» (1:0) в рамках 11-го тура АПЛ. Уиллок в своих социальных сетях выложил несколько скриншотов с оскорблениями, полученными в личные сообщения. «Сороки» выступили с заявлением.

«Ньюкасл Юнайтед» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Бруно Гимарайнса и Джо Уиллока в социальных сетях после субботней победы над «Арсеналом».

Наш посыл ясен. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.

Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем работать со всеми соответствующими органами и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ньюкасла».

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