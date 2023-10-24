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Источник: Дембеле отговорил Хави подписывать Павара в «Барселону»

Источник: Дембеле отговорил Хави подписывать Павара в «Барселону»
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«Барселона» была заинтересована в услугах защитника «Интера» Бенжамена Павара в летнее трансферное окно.

Как сообщает Catalunya Radio, каталонский клуб отказался от приглашения французского футболиста после того, как вингер «ПСЖ» Усман Дембеле посоветовал главному тренеру «блауграны» Хави не подписывать игрока.

Напомним, минувшим летом Бенжамен Павар перешёл в миланский «Интер» из мюнхенской «Баварии». По информации СМИ, стоимость перехода игрока составила € 30 млн плюс € 2 млн бонусами. Стороны заключили пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

22 октября в матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч, который принёс сине-гранатовым победу. Этот гол остался единственным в матче.

«Барселона» после десяти матчей в испанской Ла Лиге находится на третьей позиции с 24 очками. Подопечные Хави отстают от лидирующего «Реала» на одно очко.

17-летний дебютант Гиу принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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