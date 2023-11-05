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ЦСКА — «Пари НН»: нижегородцы вновь вышли вперёд

ЦСКА — «Пари НН»: нижегородцы вновь вышли вперёд
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Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 33-й минуте Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

На 37-й минуте Келлвен на фланге отдал на Ивана Облякова, который подал на линию вратарской, где Фёдор Чалов опередил защитника и лёгким касанием отправил мяч в левый нижний угол.

На 40-й минуте Николай Калинский выполнил угловой с левого фланга, Никита Каккоев пробил головой, мяч попал в Александра Трошечкина и отскочил к Виктору Александрову, который с метра не промахнулся.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Стоцкий – 33'     1:1 Чалов – 37'     1:2 Александров – 40'    

После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.

В последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги ЦСКА трижды сыграл вничью и два раза победил. Команда из Нижнего Новгорода в последних пяти встречах РПЛ трижды выиграла и потерпела два поражения.

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