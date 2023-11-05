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Директор по связям ЦСКА показал новый ракурс ухода мяча при первом голе «Пари НН»

Директор по связям ЦСКА показал новый ракурс ухода мяча при первом голе «Пари НН»
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Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо показал новый ракурс ухода мяча при первом голе «Пари НН» в матче 14-го тура МИР РПЛ, который проходит сейчас, счёт на данный момент 2:1 в пользу нижегородцев.

Фото: из личного архива Кирилла Брейдо

Фото: из личного архива Кирилла Брейдо

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Напомним, на 32-й минуте матча ЦСКА — «Пари НН» арбитры не зафиксировали уход мяча в аут. После этого Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.

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