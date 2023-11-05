Директор по связям ЦСКА показал новый ракурс ухода мяча при первом голе «Пари НН»

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо показал новый ракурс ухода мяча при первом голе «Пари НН» в матче 14-го тура МИР РПЛ, который проходит сейчас, счёт на данный момент 2:1 в пользу нижегородцев.

Фото: из личного архива Кирилла Брейдо

Фото: из личного архива Кирилла Брейдо

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Напомним, на 32-й минуте матча ЦСКА — «Пари НН» арбитры не зафиксировали уход мяча в аут. После этого Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на шестой строчке.