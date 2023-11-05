Арбитр Федотов: гол «Пари НН» в ворота ЦСКА отменять было нельзя

Бывший судья МИР РПЛ Игорь Федотов заявил, что гол «Пари НН» в ворота ЦСКА отменять было нельзя. Матч проходит в данный момент, и счёт 2:1 в пользу нижегородцев.

«Много карточек показывает Москалёв, пытается ими управлять игроками. Предъявить ему за них нельзя, не могу сказать, что карточки не по делу, но ощущение, что авторитета у арбитра нет. И тогда он прибегает к карточкам, которые абсолютно не нужны. Это не то, чему учит судей Мажич. Пока игрой он не управляет, посмотрим, как он будет показывать карточки во втором тайме за подобные фолы, когда эти карточки должны будут стать вторыми.

Я не могу сказать точно, вышел мяч или нет, по трансляции нет однозначного решения, что мяч ушёл и ассистент ошибся. Он смотрел на момент, по повторам до сих пор нет 100%-ных доказательств, что мяч ушёл. Поэтому отменять гол «Пари НН» в ворота ЦСКА было нельзя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.