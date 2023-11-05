Полузащитник «Пари НН» Севикян объяснил поражение в матче с ЦСКА

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян объяснил поражение в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

«Знали, что с ЦСКА очень тяжело играть. У них очень организованная команда. Мне кажется, у нас были хорошие моменты — не просто так забили два гола. Когда пропустили два гола за две минуты, наверное, потеряли концентрацию. Но мы выглядели достойно», – передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 31 очко. На второй позиции находится «Зенит» с 29 баллами.