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ЦСКА — «Пари НН» — 3:2, видео, голы Стоцкого, Чалова, Александрова, Давилы, обзор матча, 5 ноября 2023 года, РПЛ

ЦСКА безнадёжно тонул в матче с командой Юрана. Но ход от Федотова перевернул всё
Анатолий Романов
ЦСКА — «Пари НН» — 3:2, видео
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Армейцы дожали «Пари НН» за три минуты. И как же хорош Файзуллаев!

ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» и поднялся на третье место. Удивительный получился матч на «ВЭБ Арене»!

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Стоцкий – 33'     1:1 Чалов – 37'     1:2 Александров – 40'     2:2 Заболотный – 71'     3:2 Давила – 73'    

У этой встречи с первых минут не было высоких скоростей, чего, собственно, и добивались нижегородцы. «Пари НН» закрылся, отдал мяч ЦСКА и максимально успокаивал игру, сбивал темп. А чего ещё было ждать от рациональной команды Юрана, в матчах с участием которой забивается меньше всего мячей в РПЛ (23 гола за 13 туров)? Своей схемой 5-3-2 гости вынуждали хозяев рисовать мячом улыбку в середине поля – перекатывать по дуге мяч от правого центрального защитника до левого через самого центрального и наоборот. Центр был перекрыт, оставалось искать свободное пространство на флангах.

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Впервые ЦСКА смог пробить из пределов штрафной лишь после получаса игры. Довольно долго единственным ударом армейцев оставалась только безуспешная дальняя попытка от Мойзеса. «Пари НН» терпел в позиционной обороне, а на 33-й минуте реализовал свой первый же голевой момент! Келлвен не заблокировал кросс Юлдошева, который заменил чуть ранее травмированного Стаматова, а Стоцкий классно набежал из глубины и пробил головой. Армейцы требовали отменить гол, утверждая, что в ходе атаки тот же Стоцкий упустил мяч за пределы поля. Действительно, спорный эпизод. Но VAR не оправдал надежд хозяев – взятие ворот Акинфеева засчитали. Это было всего третье касание игроками «Пари НН» в штрафной ЦСКА: до того Гоцук дважды приходил на стандарты и сбрасывал мяч.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Голы вдруг посыпались как из рога изобилия – три в течение семи минут. Команды Юрана и Федотова показывали идеальную реализацию моментов. Обляков сместился в правый полуфланг и оттуда выполнил кросс, а нижегородцам не хватило даже трёх центральных защитников, чтобы перестроиться и закрыть Чалова. Фёдор забил свой восьмой мяч в сезоне РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А перед перерывом «Пари НН» ещё раз идеально реализовал стандарт – угловой, который напрасно организовал у своих ворот всё тот же Келлвен. Нижегородцы опять выиграли первое касание в чужой штрафной (Чалов проиграл дуэль Каккоеву), а Трошечкин удачно сбросил мяч на Александрова. Поразительная концовка тайма, который по игре вполне тянул на 0:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После перерыва ЦСКА продолжал безуспешно давить, а «Пари НН» глубоко сидел у своей штрафной. После часа игры у армейцев было уже на 100 передач больше на чужой трети. А счёт – в пользу команды Юрана. Более того, нижегородцы были близки к третьему голу после стандарта, но Гоцук, свободно нанося удар по воротам, попал в живот своему партнёру Зе Турбо. Это нелепое касание было бы первым для нападающего в штрафной армейцев, если бы судья не свистнул фол Александрова. Казалось, для нормальной контригры «Пари НН» не хватает Севикяна, но какие вопросы к Юрану, когда есть результат?

Окончательно осознав, что при таком футболе его команда, скорее всего, не спасётся, Владимир Федотов поменял схему после двойной замены. С середины второго тайма ЦСКА играл с четвёркой защитников и большой группой атаки в лице Заболотного, Чалова, Файзуллаева и Давилы. И ведь сработал ход тренера – армейцы тут же забили! Голевую атаку создал прекрасным проходом через центр Обляков, а Файзуллаев нашёл кроссом голову… своего соотечественника Юлдошева. Удивительный автогол зажёг ЦСКА и подкосил «Пари НН».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ещё через две минуты ЦСКА забил третий. Опять голевую передачу вырезал прекрасный летний новичок армейцев Файзуллаев – на сей раз одноклубнику. «Пари НН» уже плохо контролировал фланги новой схемы армейцев, а Юлдошев не закрыл на дальней штанге Давилу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Вероятно, Юран должен был быстрее среагировать на тактические перестановки, которые сделал Федотов. Так или иначе «Пари НН» по-настоящему уже не вернулся в игру. Выход Севикяна за 10 минут до конца тоже не помог – концовка получилась относительно спокойной для ЦСКА. Команды насытились пятью голами после 22 ударов (13:9 в пользу хозяев, в створ – 7:2, из штрафной – 8:6).

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