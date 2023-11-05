Абаев: «Краснодару» будет очень тяжело стать чемпионом, у «Зенита» больше ресурсов и опыта

Бывший голкипер «Краснодара» и «Локомотива» Илья Абаев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге между санкт-петербургским «Зенитом» и «быками» после матча 14-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и вернулся на первое место в таблице.

«Краснодар» сегодня обыграл «Крылья», которые показывают неплохую игру в этом сезоне. Рано говорить о чемпионской игре и возможном первом месте краснодарцев в РПЛ. У «Зенита» ресурсов и опыта побольше. Петербуржцы будут бороться за золото.

У «Краснодара» много молодых парней в команде, а петербуржцы чётко играют на победу и знают, что для этого нужно. При равенстве очков в концовке чемпионата у «Зенита» 100% будет преимущество. «Краснодару» будет очень тяжело стать чемпионом», — приводит слова Абаева Metaratings.

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах. «Зенит» идёт на втором месте, у сине-бело-голубых 29 очков за 14 матчей.