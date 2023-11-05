Игрок ЦСКА Давила: меня не ставят в стартовый состав? Принимаю любые тренерские решения

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила рассказал, как реагирует на то, что главный тренер армейцев Владимир Федотов не ставит его в стартовый состав команды.

«Почему не ставят в стартовый состав? У нас не было возможности разговаривать на эту тему. Как игрок я принимаю любые тренерские решения. С моей стороны стараюсь быть готовым полностью», – передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР РПЛ встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Голами в составе москвичей отметились Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один гол в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев.