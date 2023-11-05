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Давила: очень рад победе ЦСКА над «Пари НН». Особенно что совпала с моим днём рождения

Давила: очень рад победе ЦСКА над «Пари НН». Особенно что совпала с моим днём рождения
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Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила прокомментировал победу клуба в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2). Чилийскому форварду вчера, 4 ноября, исполнилось 26 лет.

«Всем спасибо за поздравления с днём рождения! Очень рад нашей сегодняшней победе. Особенно приятно, что эта победа совпала с моим днём рождения. Мы с ребятами сегодня приложили усилия и победой отметили мой день рождения», – передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР РПЛ встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Голами в составе москвичей отметились Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один гол в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев.

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