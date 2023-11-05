Геогрий Джикия ответил на вопрос, почему Александр Соболев обиделся на журналистов

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) рассказал, почему форвард красно-белых Александр Соболев не общается с журналистами.

«Почему Соболев обиделся на журналистов? Соберитесь всеми журналистами, переговорите. Решите, что вы будете уважительно и спокойно без лишних провокаций относиться к футболистам и задавать им вопросы. Когда вы примете единогласное решение и будете уважительно относиться ко всем футболистам, а не подкалывать и провоцировать, тогда они будут останавливаться и отвечать вам на вопросы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.