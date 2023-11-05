Джикия: всегда отмечал Пруцева. Он классный футболист — это факт

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) заявил, что всегда отмечал партнёра по команде Данила Пруцева.

«Я всегда отмечал Пруцева. То, что он классный футболист, — это факт», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

23-летний футболист провёл на поле все 90 минут матча и был признан лучшим игроком встречи. Результативными действиями полузащитник не отметился.

Напомним, после данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.