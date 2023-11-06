«Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Локомотивом» в РПЛ

«Спартак» поблагодарил болельщиков клуба после матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арене» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Спасибо всем, кто поддерживал команду в сегодняшнем дерби! Один за всех – и все за одного!», — написано в телеграм-канале «Спартака».

В составе «Спартака» гол забил Антон Зиньковский. «Локомотив» ответил голом Артёма Дзюбы.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Локомотив», в свою очередь, находится на шестом месте, также набрав 21 очко.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Локомотив» проведёт матч с «Ахматом». Матчи пройдут 12 и 11 ноября соответственно.