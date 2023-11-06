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Галактионов назвал некачественным удар Дзюбы со штрафного в матче со «Спартаком»

Галактионов назвал некачественным удар Дзюбы со штрафного в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о штрафном в исполнении нападающего Артёма Дзюбы в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1.

После матча журналист спросил по поводу штрафного в исполнении Дзюбы, отметив, что удар получил не очень качественным.

«Да, вы правильно подметили, некачественное исполнение», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива»

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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