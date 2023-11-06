Шалимов — о матче «Спартака» и «Локомотива»: никто никого не переиграл

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

«Никто никого не переиграл. Тут сложно говорить о чём‑то, когда идёт удаление в первом тайме. Тут тренерского становится меньше, чем при игре в равных составах. Тут уже больше игроки… Сложно, когда команда остаётся вдесятером, объяснить, в чём твоё преимущество. Но чуть проще, когда ты обороняешься», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, в то время как «Спартак» располагается на пятой строчке. У железнодорожников и красно-белых одинаковое количество набранных очков — 21.