Кукуян смешил Дзюбу, Черчесов менял шарфы, Баринов оттаскивал спартаковцев. Фото дерби

Вчера, 5 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

В начале второго тайма, на 53-й минуте, Антон Зиньковский с передачи Квинси Промеса открыл счёт, выведя «Спартак» вперёд. На 63-й минуте нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сравнял счёт во встрече. Обе команды имели множество хороших моментов для того, чтобы выйти вперёд, но сделать это так и не смогли — гол Дзюбы так и остался последним в этой игре.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.