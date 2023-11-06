Гримальдо: «Байер» может заставить «Баварию» и «Боруссию» чувствовать себя некомфортно

Защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо прокомментировал удачное начало сезона своего клуба.

«Отличное начало сезона? Да, я очень рад. Когда летом меняешь клуб и отправляешься в другую страну, как я, ты не знаешь, как будешь адаптироваться, но старт был очень хорошим. Я доволен клубом, тренером, своей нынешней формой. Я чувствую себя очень хорошо. Трудно поддерживать этот уровень, мы это знаем, но идём игра за игрой. У нас отличная команда и отличный тренер. Думаю, мы можем бороться за то, чтобы остаться там и заставить «Баварию», «Лейпциг» и «Дортмунд» («Боруссию». — Прим. «Чемпионата») чувствовать себя некомфортно.

Что думаю о Бундеслиге? Мне нравится уровень Германии. Любая команда усложняет задачу. Мне нравятся стадионы, болельщики. Футболом живут много. В каждом матче присутствует большое напряжение, и это нравится игроку. Я очень доволен принятым решением», — приводит слова Гримальдо AS.

После 10 сыгранных туров «Байер» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «Бавария» занимает второе место, имея в своём активе 26 очков.