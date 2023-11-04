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«Байер» Алонсо выиграл 10 матчей подряд — это рекордная серия клуба

«Байер» Алонсо выиграл 10 матчей подряд — это рекордная серия клуба
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В среду, 1 ноября, «Байер» на выезде одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 3:2. Таким образом, эта победа стала для леверкузенской команды десятой кряду. «Байер» ни разу не проигрывал в текущем сезоне.

В последний раз в официальном матче «Байер» уступал в конце прошлого сезона — 27 мая. Это произошло в матче чемпионата Германии с «Бохумом» — 0:3. На протяжении последующих 15 матчей леверкузенцы обыгрывали такие команды, как «Тевтония Оттензен» (8:0), «Лейпциг» (3:2), «Боруссия» Мёнхенгладбах (3:0), «Дармштадт» (5:1), «Хеккен» (4:0), «Хайденхайм» (4:1), «Майнц» (3:0), «Мольде» (2:1), «Кёльн» (3:0), «Вольфсбург» (2:1), «Карабах» (5:1), «Фрайбург» (2:1) и «Зандхаузен» (5:2). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Баварией» (2:2).

Свой следующий матч «Байер» проведёт в четверг, 9 ноября. Команда Алонсо на выезде встретится с «Карабахом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало игры — в 20:45 мск.

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