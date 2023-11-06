Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Локомотива» Абаев: Лантратов — один из лучших голкиперов в РПЛ

Экс-вратарь «Локомотива» Абаев: Лантратов — один из лучших голкиперов в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев считает, что Илья Лантратов является одним из лучших голкиперов в Российской Премьер-Лиге.

«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает «Локомотив», что приносит результаты. Пенальти берёт. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей. Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался», — приводит слова Абаева ТАСС.

В нынешнем сезоне 27-летний Лантратов провёл 14 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Суммарно в матчах российского первенства Илья пропустил 18 голов — в среднем по 1,29 гола за игру.

Материалы по теме
Агкацев: лучшие вратари в России, кроме Сафонова? Лантратов, Помазун, Латышонок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android