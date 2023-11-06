Экс-вратарь «Локомотива» Абаев: Лантратов — один из лучших голкиперов в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев считает, что Илья Лантратов является одним из лучших голкиперов в Российской Премьер-Лиге.

«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает «Локомотив», что приносит результаты. Пенальти берёт. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей. Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался», — приводит слова Абаева ТАСС.

В нынешнем сезоне 27-летний Лантратов провёл 14 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Суммарно в матчах российского первенства Илья пропустил 18 голов — в среднем по 1,29 гола за игру.