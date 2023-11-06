Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Сантосе» подтвердили, что переговоры об участии в турнире с «Зенитом» ведутся

В «Сантосе» подтвердили, что переговоры об участии в турнире с «Зенитом» ведутся
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-атташе бразильского «Сантоса» Фабио Марадей подтвердил, что руководство клуба ведёт переговоры об участии в выставочном турнире в Катаре.

«Переговоры об участии «Сантоса» в февральском турнире с «Зенитом» в Катаре ведутся», — приводит слова пресс-атташе «Сантоса» Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что на соревнованиях могут выступить «Зенит», «Сантос» и «Сан-Паулу», а также ещё одна российская команда. Матчи турнира пройдут в период с 1 по 10 февраля 2024 года.

До зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге подопечным Сергея Семака предстоит провести ещё четыре игры. Соперниками сине-бело-голубых станут «Краснодар», «Сочи», «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».

Также «Зенит» проведёт первый матч раунда плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоится 28 ноября.

Материалы по теме
«Сантос» и «Сан-Паулу» могут сыграть с «Зенитом» на турнире в Катаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android