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В «Сантосе» подтвердили, что переговоры об участии в турнире с «Зенитом» ведутся

Пресс-атташе бразильского «Сантоса» Фабио Марадей подтвердил, что руководство клуба ведёт переговоры об участии в выставочном турнире в Катаре.

«Переговоры об участии «Сантоса» в февральском турнире с «Зенитом» в Катаре ведутся», — приводит слова пресс-атташе «Сантоса» Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что на соревнованиях могут выступить «Зенит», «Сантос» и «Сан-Паулу», а также ещё одна российская команда. Матчи турнира пройдут в период с 1 по 10 февраля 2024 года.

До зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге подопечным Сергея Семака предстоит провести ещё четыре игры. Соперниками сине-бело-голубых станут «Краснодар», «Сочи», «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».

Также «Зенит» проведёт первый матч раунда плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоится 28 ноября.