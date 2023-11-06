«Сантос» и «Сан-Паулу» могут сыграть с «Зенитом» на турнире в Катаре

Бразильские футбольные клубы «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками санкт-петербургского «Зенита» на выставочном турнире в Катаре. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, организаторы турнира ведут переговоры с бразильскими клубами. Помимо «Зенита», в турнире может принять участие ещё одна команда из России. Матчи турнира пройдут в период с 1 по 10 февраля 2024 года.

До зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге подопечным Сергея Семака предстоит провести ещё четыре игры. Соперниками сине-бело-голубых станут «Краснодар», «Сочи», «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».

Также «Зенит» проведёт первый матч раунда плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоится 28 ноября.