«Такой ничьей можно гордиться». Промес — о матче «Спартака» с «Локомотивом»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Московское дерби завершилось со счётом 1:1. По мнению нидерландского футболиста, такой ничьей «Спартак» может гордиться, ведь она была добыта в меньшинстве.

«У меня получился хороший пас на Зиньковского, ему нужно было пробить в касание. И ему удался классный удар. Этот момент очень помог команде. К сожалению, победу не одержали, но, как я уже сказал, такой ничьей можно гордиться.

Когда ты остаёшься вдесятером, то просто обязан проявлять характер. И мы даже в такой ситуации создавали много моментов. А что было бы, продолжи мы играть в полном составе? Вот этот позитив из второго тайма нужно сохранить. Будем над этим работать.

В концовке я старался попасть в цель, но получилось чуть левее. А ещё не был уверен, что не попал в офсайд. Конечно, нужно было забивать. Но самое главное, я полностью здоров, а голы скоро придут.

Я верю: даже если тебе сложно победить, ты должен сделать всё, чтобы не проиграть. Особенно это актуально в меньшинстве. И я старался донести этот опыт до команды. Дать понять ребятам, что мы сильны даже вдесятером. Мы показали характер и дух, по которым я скучал в прошлых матчах. Я вернулся, хочу вести партнёров за собой. Биться и не сдаваться никогда. В этом плане ничья 1:1 меня радует», — приводит слова Промеса официальный сайт красно-белых.