Защитник «Спартака» Чернов: от ничьей с «Локомотивом» двоякое ощущение

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничейный результат во вчерашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«От ничьей с «Локомотивом» двоякое ощущение. Мы вели. Ощущения непонятные. Вроде бы могли построже в обороне сыграть после забитого мяча. Поэтому была нервная концовка. В конце могли вообще второй пропустить, а могли и сами второй забить.

Моменты со сдутым мячом были далеко от меня. Причём футболисты «Локомотива» жаловались на сдутый мяч, а сами продолжали играть — странный момент. Потом, когда Пруц мяч перехватывает, они все кричат, что он сдутый. Хорошо, что не одним мячом играли», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.