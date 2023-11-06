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Ещенко: если бы «Спартак» играл с «Локомотивом» в равных составах, то выиграл бы

Ещенко: если бы «Спартак» играл с «Локомотивом» в равных составах, то выиграл бы
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что если бы красно-белые играли с «Локомотивом» (1:1) в равных составах, то выиграли бы.

«Положительно, что вдесятером смогли сыграть вничью. «Спартак» даже создавал опасные моменты, было больше подходов — это однозначный плюс. Но с учётом того, что они играли вдесятером, «Спартак» заработал одно очко, а не потерял два. Если бы играли в равных составах, то выиграли бы», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 5 ноября в матче 14-го тура МИР РПЛ играли «Спартак» и «Локомотив», где счёт остался равным 1:1. После этой игры красно-белые занимают пятую строчку в РПЛ, имея в своём активе 21 очко. «Локомотив» располагается на шестой позиции, набрав такое же количество очков.

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