«Сочи» вырвал ничью у «Динамо», отыгравшись со счёта 1:3 в матче 14-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Сочи» вырвал ничью у «Динамо», матч закончился со счётом 3:3.

На 24-й минуте нападающий«Сочи» Никита Бурмистров открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Почти сразу же, на 26-й минуте, полузащитник «Динамо» Луис Чавес сравнял счёт во встрече. На 38-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — вратарь гостей Игорь Лещук отбил 11-метровый удар в исполнении Луки Джорджевича и спас свою команду.

Почти сразу же, на 42-й минуте, Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. На 44-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество бело-голубых во встрече. Во втором тайме, на 62-й минуте Лука Джорджевич отыграл один мяч. На 73-й минуте Ванья Дркушич сравнял счёт во встрече. В самой концовке игры, на 90+5-й минуте защитник хозяев Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Гол Дркушича так и остался последним в данном матче, «Сочи» вырвал ничью у «Динамо» — 3:3.

После данного матча «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м, последнем месте чемпионата, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.