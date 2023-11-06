Глушаков заявил о желании продолжить карьеру и не исключил переход в клуб РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков заявил о желании продолжить профессиональную карьеру футболиста, а также не исключил переход в клуб Российской Премьер-Лиги в зимнее трансферное окно.

«Ещё хочу поиграть, конечно. Пока есть здоровье и силы, надо играть, не хочется загадывать где. Время покажет. Сейчас в отпуск надо уйти, трансферное окно откроется, и посмотрим. Надо хорошо сборы пройти. Есть шансы, что увидите меня в РПЛ? Само собой», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, у Глушакова действующий контракт с командой из ЛЕОН Второй Лиги, костромским «Спартаком», который будет актуален до конца сезона-2023/2024. Но во время зимней паузы, согласно договорённостям, он может перейти в другую команду, если будет желание и интерес. В РПЛ Денис выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».