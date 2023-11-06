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Денис Глушаков: у «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»

Денис Глушаков: у «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»
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Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«У «Краснодара» в этом году хорошая команда с качественным подбором футболистов: есть хорошие молодые футболисты и легионеры. Нас ждёт интересный матч. У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 11 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 мск.

«Краснодар» после 14 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» располагается на втором месте, отставая от «быков» на два очка.

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