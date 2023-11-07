Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Селюк: Яя Туре мог перейти в «Аль-Наср», где сейчас играет Роналду

Агент Селюк: Яя Туре мог перейти в «Аль-Наср», где сейчас играет Роналду
Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк, ранее представлявший интересы нового тренера сборной Саудовской Аравии Яя Туре, рассказал, что ивуариец мог перейти в «Аль-Наср».

«Туре мог перейти в «Аль-Наср», где сейчас играет Роналду. Во время игровой карьеры Яя получил предложение от этого клуба. Но тогда он никуда не поехал. А предлагали € 100 млн за три года. Но он в футболе ради футбола, а не денег», — приводит слова Селюка телеграм-канал «Футбол Саудовской Аравии».

Напомним, ранее стало известно, что Туре будет помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной. До этого Яя работал в тренерских штабах «Ахмата» и донецкого «Олимпика». Свою игровую карьеру экс-футболист закончил в 2020 году в китайском клубе «Циндао Хайню».

Материалы по теме
Дмитрий Селюк: Яя Туре сможет возглавить клуб из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android