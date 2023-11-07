Агент Селюк: Яя Туре мог перейти в «Аль-Наср», где сейчас играет Роналду

Футбольный агент Дмитрий Селюк, ранее представлявший интересы нового тренера сборной Саудовской Аравии Яя Туре, рассказал, что ивуариец мог перейти в «Аль-Наср».

«Туре мог перейти в «Аль-Наср», где сейчас играет Роналду. Во время игровой карьеры Яя получил предложение от этого клуба. Но тогда он никуда не поехал. А предлагали € 100 млн за три года. Но он в футболе ради футбола, а не денег», — приводит слова Селюка телеграм-канал «Футбол Саудовской Аравии».

Напомним, ранее стало известно, что Туре будет помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной. До этого Яя работал в тренерских штабах «Ахмата» и донецкого «Олимпика». Свою игровую карьеру экс-футболист закончил в 2020 году в китайском клубе «Циндао Хайню».