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Дмитрий Селюк: Яя Туре сможет возглавить клуб из Саудовской Аравии

Дмитрий Селюк: Яя Туре сможет возглавить клуб из Саудовской Аравии
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, ранее представляющий интересы нового тренера сборной Саудовской Аравии Яя Туре, рассказал, справится ли ивуариец с новыми обязанностями.

«Яя – очень грамотный специалист. И для меня странно, что он не стал ещё ни в каком клубе главным тренером. Манчини – первый наставник Яя в «Манчестер Сити». Это и объясняет приглашение Туре в сборную Саудовской Аравии. Они очень хорошо друг друга знают. Яя говорит и на английском, и на французском языках. Это будет огромный плюс для него. Яя – отличный выбор для Манчини. За ним будут следить местные клубы. Он сможет возглавить какую-нибудь команду из Саудовской Аравии», — приводит слова Селюка телеграм-канал «Футбол Саудовской Аравии».

Напомним, ранее стало известно, что Туре будет помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной.

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