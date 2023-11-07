Кордоба: «Краснодар» не зависит от «Зенита», мы сфокусированы только на себе

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о «Зените», преследующем «быков» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Мы не зависим от «Зенита», нам не нужно смотреть на них. Многие думают, что это фаворит, но нам нужно сфокусироваться только на себе. Мы хорошо играем, добиваемся побед, идём от игры к игре. То, что происходит с «Зенитом», это только их проблемы. Что будет значить наш матч с «Зенитом»? Это будет очень хороший, красивый матч. В этой игре будет разыгрываться первая строчка в таблице, мы должны быть готовыми. Мы настроены на позитивный результат для нас», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 14 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил семь голов и сделал одну результативную передачу. После 14 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с сине-бело-голубыми на выезде. Игра состоится 11 ноября и начнётся в 19:30 мск.